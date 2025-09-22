Ευλογιά Αιγοπροβάτων- Δυτική Ελλάδα: Που βρίσκονται οι 14 σταθμοί απολύμανσης

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 σημείων απολύμανσης για την προστασία των αιγοπροβάτων από την ευλογιά, καλύπτοντας και τους τρεις νομούς.

Συγκεκριμένα:

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΛΑΠΠΑ, ΑΠΙΔΕΩΝΑ

· ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

· ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΗΝΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: ΣΤΑΝΟΣ

· ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ε.Ο ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

· ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΦΕΙΟΥ)

· ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ

· ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΟΙΝΟΗΣ ΜΕ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στα παραπάνω σημεία θα βρίσκεται κατά τις ώρες 07.00 έως τις 13.00 συνεργείο που θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και θα εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των σημείων, εφόσον απαιτείται και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.