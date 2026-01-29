Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ναυπακτίας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Παροχής Συσσιτίου (οδός Μακρυγιάννη 4-6, Ναύπακτος) από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 (καταληκτική ημερομηνία), κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00’ π.μ. - 14:00’ μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ. Για τους δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο, κατά περίπτωση.

3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, το οποίο μπορεί να είναι βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για την τεκμηρίωση προστατευόμενων τέκνων, στην περίπτωση άγαμων ενήλικων τέκνων έως 25 ετών απαιτείται i) πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολείο, σχολή, ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς και ii) εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, προσκομίζεται εκτύπωση του εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος, από την οποία να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.

Για άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, απαιτείται i) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα από το οποίο να προκύπτει το ακριβές ποσοστό αναπηρίας και iii) εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού.

Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, απαιτείται οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει το συνολικό ποσό των επιδομάτων αναπηρίας.

5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ναυπακτίας και τηλεφωνικά: 2634 350172 και μέσω e-mail: [email protected].