Υπόθεση θρίλερ στη Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει την σύνταξή της

Μια υπόθεση θρίλερ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της σε χωριό της Βοιωτίας.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της», σύμφωνα με το ertnews.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η γυναίκα που έθαψε την μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στη Βοιωτία.