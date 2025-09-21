Πύργος: Αναστάτωση από ξυλοδαρμό Ρομά στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου από περιστατικό βίας σε κεντρικό δρόμο της πόλης του Πύργου.

Πιο συγκεκριμένα περίπου στις 11 το βράδυ ένας νεαρός, πιθανότατα ανήλικος, για άγνωστο λόγο (πληροφορίες αναφέρουν ότι…δεν υπήρχε λόγος!), επιτέθηκε σε ρομά επί της οδού Μανωλοπούλου.

Ο νεαρός, αρχικά, γρονθοκόπησε άνδρα Ρομά ρίχνοντας τον στο έδαφος και στη συνέχεια του επιτέθηκε με κλωτσιές ενώ ήταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο… το περιστατικό αντίκρισαν αρκετοί διερχόμενοι που έμειναν έκπληκτοι από το μένος του νεαρού, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr

Πελάτες καταστήματος, από το οποίο ο ρομά είχε απομακρυνθεί “ειρηνικά” λίγες στιγμές νωρίτερα μετά από συστάσεις εργαζόμενου να μην ενοχλεί, παρενέβησαν για να σταματήσει ο ξυλοδαρμός, με τον νεαρό να απομακρύνεται μόλις έγινε «κουβέντα» πως θα καλεστεί η Αστυνομία.

Αστυνομία που προσήλθε στο σημείο εις μάτην όμως αφού ο «πρωταγωνιστής» είχε απομακρυνθεί. Όσον αφορά τον Ρομά που δέχθηκε την επίθεση αφού συνήλθε από τα ισχυρά χτυπήματα που είχε δεχθεί αποχώρησε από το σημείο ενώ συλλήψεις δεν έγιναν.