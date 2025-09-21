Πάτρα: Έλεγχοι της αστυνομίας κατά της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Στο κέντρο και τις συνοικίες της Πάτρας, αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε μπαρ και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν την προστασία των ανηλίκων και να περιορίσουν την ηχορύπανση.

Συγκεκριμένα:

* Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, χθες αργά το βράδυ, σε πεζόδρομο στην Πάτρα, συνελήφθησαν δύο άτομα, διότι ως εργαζόμενοι σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πωλούσαν αλκοόλ σε ανήλικους.

* Από τους αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, δύο προσωρινά υπεύθυνοι ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι είχαν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα με ενισχυτή και ηχεία και η μουσική που αναπαράγονταν υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.