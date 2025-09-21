Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σπυροπούλου

Μετά από 3,5 χρόνια αγώνα με τον καρκίνο
Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η Ελένη Σπυροπούλου, χήρα του Γεωργίου Τζέμα, μετά από 3,5 χρόνια αγώνα με την ασθένεια.
Η Ελένη Σπυροπούλου είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, τον Αλέξη Τζέμα, δικηγόρο στην Αθήνα, και τον Νεοκλή Τζέμα, γνωστό από τον χώρο του αθλητισμού.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη στις 12:00, από τον Ιερό Ναό Αγγέλων στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr