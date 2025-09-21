Back to Top
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σπυροπούλου

Μετά από 3,5 χρόνια αγώνα με τον καρκίνο

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η Ελένη Σπυροπούλου, χήρα του Γεωργίου Τζέμα, μετά από 3,5 χρόνια αγώνα με την ασθένεια.

Η Ελένη Σπυροπούλου είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, τον Αλέξη Τζέμα, δικηγόρο στην Αθήνα, και τον Νεοκλή Τζέμα, γνωστό από τον χώρο του αθλητισμού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη στις 12:00, από τον Ιερό Ναό Αγγέλων στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Ειδήσεις