Αιγιάλεια: Στις 12 Οκτωβρίου το ετήσιο μνημόσυνο του Δημήτρη Καλογερόπουλου - Εκδήλωση στη μνήμη του

Πλησιάζει η θλιβερή επέτειος του αδόκητου θανάτου του αείμνηστου δημάρχου Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος τον Δήμο.

Ένα χρόνο μετά, η δημοτική του ομάδα προσπαθεί να υλοποιήσει το όραμα και το σχέδιο του ίδιου και των συνεργατών του, όχι βέβαια χωρίς δυσκολίες. Η ομάδα συνεχίζει και στο πλαίσιο αυτό τιμά τον αρχηγό με τον οποίο εξελέγη στις εκλογές του 2023.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα τελεστεί λοιπόν το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αείμνηστου δημάρχου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος καφές στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στην παραλία Αιγίου όπου, όπως μαθαίνει το filodimos.gr, προγραμματίζεται μια μικρή τελετή μνήμης που θα περιλαμβάνει την προβολή ολιγόλεπτου βίντεο αφιερωμένου στη μνήμη του, το οποίο γυρίζεται αυτή την περίοδο από συνεργείο παραγωγής ταινιών, με τη συμμετοχή των συνεργατών του. Καθένας τους έχει βιντεοσκοπήσει μια λέξη-φράση αφιερωμένη στον πολιτικό και άνθρωπο Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αποτελεί ένα μοναδικό κεφάλαιο στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αιγιάλειας. Με τα λάθη και τα σωστά του, ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς και θα αποτελεί αναμφισβήτητα και στο μέλλον.