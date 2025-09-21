«Μου γκρίνιαζε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»: Τα πρώτα λόγια του 50χρονου αδελφοκτόνου

Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε ο 50χρονος που δολοφόνησε την 59χρονη αδελφή του το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) προκαλώντας σοκ στη Θεσσαλονίκη.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο δράστης κάλεσε την Άμεση Δράση και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας «έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε».

«Ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»

Σύμφωνα με το Star, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φαίνεται ότι για χρόνια φρόντιζε την ετεροθαλή αδελφή του.

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Πώς έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα

Η 59χρονη γυναίκα το πρωί είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τις 9 Σεπτεμβρίου με εγκεφαλικό.

Ο ετεροθαλής αδελφός της φέρεται να πήγε να την πάρει από το νοσοκομείο και στο σπίτι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να την σκότωσε, καθώς τύλιξε μία σακούλα γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival, το αποτρόπαιο έγκλημα έλαβε χώρα στο χολ του διαμερίσματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν την 59χρονη, όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Οι γείτονες των δύο αδελφών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Το σημείωμα του δράστη

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με θερμά λόγια για την αδελφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Στο διαμέρισμα έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, που συνέλεξαν στοιχεία σε μία προσπάθεια να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η δολοφονία.

Τα αίτια της δολοφονίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν ο 50χρονος διέμενε μόνιμα με την αδελφή του στο ίδιο διαμέρισμα. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν σοκαρισμένοι από το αποτρόπαιο έγκλημα.