Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η φρικτή αδελφοκτονία- Κάλεσε την αστυνομία για να ομολογήσει

Tραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μετά τη δολοφονία μιας 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδερφό της. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο δράστης κάλεσε την Άμεση Δράση και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με το thestival, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος. Χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.