Γιατί κατεβαίνουν λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα μέχρι και τις αυλές σπιτιών

Λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα κάνουν πλέον την εμφάνισή τους σε αυλές σπιτιών ψαχνοντας για τροφή.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τα άγρια ζώα που πλέον κάνουν την εμφάνισή τους στον οικιστικό ιστό.

«Αυτό το περιστατικό στη Χαλκιδική με τον λύκο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Η περίπτωση με τον λύκο, είναι και για μας εξαιρετικά σπάνια. Πρόκειται για ένα προβληματικό ζώο το οποίο είναι πλέον επικίνδυνο δεδομένου ότι έχει συνηθίσει να ζει σε κατοικημένη περιοχή. Κάνει εμφανίσεις κοντά σε ανθρώπους αλλά και έκανε και επίθεση στο παιδάκι. Ως «Αρκτούρος» είχαμε εκδώσει το καλοκαίρι ανακοίνωση σχετικά με τις ευθύνες της πολιτείας στον τομέα αυτό γιατί έχουμε πολλά περιστατικά εμφανίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Και πρέπει τα Δασαρχεία να αποκτήσουν περισσότερο προσωπικό και να αποκτήσουν ομάδες άμεσης επέμβασης που θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. Εκτός από το προσωπικό, να έχουν την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό που χρειάζεται έτσι ώστε να επεμβαίνουν», είπε αρχικά.

Εάν έρθουμε σε επαφή με ένα άγριο ζώο, τότε «όχι απλώς δεν τα πλησιάζουμε, περισσότερο δεν τα ταΐζουμε. Έχουμε δει σε πολλά βίντεο όπου κάτοικοι μπορεί να ταΐζουν αγριογούρουνα ή αλεπούδες. Μπορεί να είναι μικρόσωμο το ζώο αλλά δεν πρέπει να εξοικειωθεί με το ανθρώπινο περιβάλλον και δεν πρέπει να μάθει ότι εκεί που βρίσκεται, ότι είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να βρει φαγητό τόσο εύκολα ή να μην κινδυνεύει».