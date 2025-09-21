Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγιάλεια: Δύο άτομα παρασύρθηκαν με σανίδες SUP στο Λαμπίρι

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Λόγω των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων

Μεγάλη κινητοποίηση από το Γ΄Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, το Σάββατο, τόσο από ξηράς όσο και με πλωτό σκάφος, για τον εντοπισμό δύο ατόμων που παρασύρθηκαν με τις σανίδες τους SUP στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες, ο καθένας σε ξεχωριστή σανίδα, ξεκίνησαν από την περιοχή Λαμπίρι Αιγιαλείας και παρασύρθηκαν λόγω των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων, όπως αναφέρει το aigiovoice.gr.

 

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λαμπίρι SUP Αιγιάλεια

Ειδήσεις