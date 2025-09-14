Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συναγερμός στο Λαμπίρι: Πιθανή παράσυρση δύο νεαρών με SUP

Συναγερμός στο Λαμπίρι: Πιθανή παράσυρση...
Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός στο κάμπινγκ «Τσόλης» στο Λαμπίρι, καθώς υπάρχει πληροφορία για πιθανή παράσυρση δύο νεαρών με SUP (Stand Up Paddle). Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο.

Αστυνομία και Λιμενικό ειδοποιήθηκαν άμεσα και σπεύδουν για να εντοπίσουν τους νεαρούς και να διασφαλίσουν την ασφαλή απομάκρυνση τους από τη θαλάσσια περιοχή. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην παραλία ή στην θάλασσα να αποφύγουν τις εξορμήσεις μέχρι να υποχωρήσουν οι άνεμοι.

Ειδήσεις Τώρα

Τι ισχύει με την αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800€: Ποιοι δικαιούνται και πώς θα καταβληθεί

Πλειστηριασμοί: «Χάθηκε» μια πόλη- 180.000 πρώτες κατοικίες άλλαξαν χέρια

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος με κάνναβη- Ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λαμπίρι SUP

Ειδήσεις