Συναγερμός στο Λαμπίρι: Πιθανή παράσυρση δύο νεαρών με SUP

Συναγερμός στο κάμπινγκ «Τσόλης» στο Λαμπίρι, καθώς υπάρχει πληροφορία για πιθανή παράσυρση δύο νεαρών με SUP (Stand Up Paddle). Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο.

Αστυνομία και Λιμενικό ειδοποιήθηκαν άμεσα και σπεύδουν για να εντοπίσουν τους νεαρούς και να διασφαλίσουν την ασφαλή απομάκρυνση τους από τη θαλάσσια περιοχή. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην παραλία ή στην θάλασσα να αποφύγουν τις εξορμήσεις μέχρι να υποχωρήσουν οι άνεμοι.