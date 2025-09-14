Τι ισχύει με την αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800€: Ποιοι δικαιούνται και πώς θα καταβληθεί

Το νέο νομοσχέδιο για τη δημοσιονομική διαχείριση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θεσπίζει αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για τους ενοικιαστές κατοικιών, η οποία θα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους στα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους.

Το μέτρο για τα ενοίκια μπαίνει σε εφαρμογή από το τρέχον έτος και αφορά κύρια και φοιτητική κατοικία, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και θα είναι αφορολόγητη ενίσχυση, που θα καταβάλλεται αυτοματοποιημένα κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση ή ένσταση, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Εφορία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Προϋποθέσεις

Το εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν στα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ. Ειδικότερα:

Για τον άγαμο: έως 20.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Για τους έγγαμους: έως 28.000€, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Επιπλέον, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας όπως προσδιορίζεται από τον ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Το ποσό επιστροφής θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία θα είναι 800€ και θα αυξάνεται κατά 50€ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία θα ανέρχεται επίσης στα 800€.

Στο νέο σύστημα προβλέπεται αυστηρός μηχανισμός ελέγχου και καταλογισμού. Εφόσον διαπιστωθεί -μέσω διασταυρώσεων- ότι τα στοιχεία είναι ψευδή ή ελλιπή (π.χ. ενοίκια που δεν καταβλήθηκαν, πλασματικά εισοδήματα), η επιδότηση ανακτάται με τόκο και ο φορολογούμενος αποκλείεται από οποιαδήποτε αντίστοιχη ενίσχυση για τρία έτη. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το αντίστοιχο των εκπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία.