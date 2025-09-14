Μέγα Σπήλαιο: Μέλη της οργάνωσης ήθελαν να πουλήσουν Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821

Το ιστορικό Ευαγγέλιο του 1821 και άλλοι θησαυροί στο επίκεντρο υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μέγα Σπηλαίου
Ανάμεσα στα δύο Ευαγγέλια που ήθελαν να πουλήσουν ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου, ο μοναχός και άλλοι τέσσερις που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική οργάνωση, ήταν και το Ευαγγέλιο με το οποίο ορκίζονταν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821.
Παρότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται προφυλακισμένοι για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που φαίνεται ότι λειτουργούσε εντός της Μονής Μέγα Σπηλαίου, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Εκτός από τις 17 αρχαίες εικόνες και τα νομίσματα που ετοιμάζονταν προς πώληση, ανάμεσα στα αντικείμενα ήταν και το Ευαγγέλιο της Επανάστασης του 1821. Οι φερόμενοι ως δράστες – ανάμεσά τους και ο ηγούμενος – σχεδίαζαν να το πουλήσουν έναντι 200.000 ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε από πληροφορίες της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.
Ταυτόχρονα, οι αρχές αναζητούν άγαλμα αξίας 10 εκατ. ευρώ το οποίο, σύμφωνα με τον ηγούμενο, βρίσκεται θαμμένο σε κάποιο χωράφι.
Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι οι πελάτες του δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και ότι ποτέ δεν επιχείρησαν να πουλήσουν οτιδήποτε.
Όσον αφορά τα αρχαία αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην έρευνα, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι προέρχονται είτε από δωρεές είτε είναι οικογενειακά κειμήλια.
Σε ερώτηση γιατί δεν είχαν δηλωθεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων, ο δικηγόρος, Β. Χρονόπουλος απάντησε πως δεν δηλώθηκαν λόγω αμέλειας.
«Ουδεμία απόπειρα πώλησης εκκλησιαστικών αντικειμένων επιχειρήθηκε. Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο. Καμία σχέση ή σύνδεση υπάρχει με τα άτομα που αποτελούν τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν αρχαία αντικείμενα», ισχυρίστηκαν οι μοναχοί κατά την απολογία τους.
