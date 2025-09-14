Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελείται σήμερα (14.09.2025) το 40ήμερο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Αυγούστου σε ηλικία 34 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της και τον πολιτικό κόσμο.

Το μνημόσυνο πραγματοποιείται παρουσία συγγενών, φίλων και πολιτικών προσώπων, που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για να τιμήσουν τη μνήμη της. Στο κοιμητήριο έφτασαν από νωρίς ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κώστας, εμφανώς συγκινημένοι.

Η μητέρα της Λένας, ντυμένη στα μαύρα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ενώ ο αδελφός της εισήλθε στην εκκλησία σκυθρωπός και σιωπηλός. Ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα στην οικογένεια αυτή τη δύσκολη ημέρα, για την υποστήριξή τους και την παρουσία τους.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο γιος τους, Κώστας.