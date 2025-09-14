Μεταναστευτικό κύμα σε Γαύδο και Κρήτη- Ασφυκτική η κατάσταση στις δομές

Το λιμενικό βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή από τα ξημερώματα, καθώς λέμβοι με δεκάδες μετανάστες εντοπίζονται να πλέουν στα ανοιχτά της Γαύδου, ενώ στην δομή της Αγυιάς Χανίων παραμένουν περίπου 580 άτομα και στη Γαύδο ο αριθμός ξεπερνά τους 550.

Τις τελευταίες δύο μέρες διασώθηκαν συνολικά 313 αλλοδαποί σε διαδοχικές επιχειρήσεις νότια της Γαύδου και της Κρήτης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της FRONTEX και εμπορικών πλοίων που ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις βοήθειας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών συλλαμβάνονται έξι άτομα ως διακινητές, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους επιβαίνοντες.

Αναλυτικά:

Το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου, Παλαιόχωρας και Χώρας Σφακίων ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο με αλλοδαπούς 30 ν.μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι 59 άνδρες περισυλλέγησαν από το φορτηγό πλοίο G Atlantic σημαίας Νήσων Μάρσαλ και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Κατά την προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 17 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως διακινητές. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι μετανάστες πλήρωσαν από 2.500 έως 4.000 ευρώ για τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ της Λιβύης. Τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, σκάφος της FRONTEX περισυνέλεξε 36 άνδρεςμετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νησί και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στην Παλαιόχωρα και πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σε συνέχεια του προχθεσινού περιστατικού διάσωσης 89 μεταναστών νότια της Γαύδου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί, 18 και 25 ετών (υπήκοοι Ν. Σουδάν και Αιγύπτου), ως οι διακινητές. Συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Την ίδια ημέρα και αναφορικά με τον εντοπισμό 73 μεταναστών στην παραλία Τρυπητή Γαύδου, συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν, αναγνωρισμένος ως διακινητής. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Σε ένα Σε άλλο περιστατικό εντοπισμού 56 μεταναστών στη Γαύδο, την περασμένη Παρασκευή, συνελήφθη 19χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν ως φερόμενος διακινητής.

Aπό τις 18 Αυγούστου έχουν σταματήσει οι μεταγωγές μεταναστών

Λόγω της αλλαγής που υπάρχει πλέον στη διαδικασία τα άτομα που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος προσωρινής υποδοχής που ήταν στην Αγυία ουσιαστικά να έχει μετατραπεί σε κλειστή δομή. Από τις 18 Αυγούστου δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή και ο χώρος γεμίζει ασφυκτικά, ενώ τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες υπάρχουν συνεχώς νέες ροές.

Η κατάσταση μέσα στον κλειστό χώρο είναι πολύ δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλές εντάσεις μεταξύ των μεταναστών, ενώ δεν προαυλίζονται και μένουν μόνο μέσα.

Όσον αφορά τη Γαύδο, η μεταφορά των μεταναστών γίνεται με ένα καράβι κάθε μεσημέρι και προφανώς δεν χωράνε όλοι για λόγους ασφαλείας.

Λιμενικοί υποστηρίζουν ότι αν και ο όγκος των μεταναστευτικών ροών είναι μεγάλος, οι βάρδιες είναι μειωμένες, με τη μηνιαία ενίσχυση «να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο». Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πλέον εκτελούν χρέη τραπεζοκόμων, νοσηλευτών, ψυχολόγων και τραυματιοφορέων, αντί να ασκούν το καθήκον τους. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στον χώρο φύλαξης στο Παλαιό Λιμεναρχείου.

Η επιστολή των λιμενικών

Αξιότιμε κύριοι,

Η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές.

Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση πολλές φορές για τις έλλειψη, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού.

Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας. Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο.

Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό να βρίσκεται στα όρια του.

Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν ψυχικά και σωματικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη;

Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής είναι αδύνατο να αποτραπεί.

Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες. Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχομένα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται ΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΙ και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή καθώς και την για παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση.

Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα - γράμματα.

Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις. Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας.

Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά:

1. Να μας απαντήσει η Ηγεσία: σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί.

2. Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε «πολυεργαλεία» χωρίς καμία θεσμική κάλυψη.

3. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα.

4. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές απο την ΕΛ.ΑΣ.

Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στην διαχείριση της κρίσης.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά.

Αν δεν δοθούν λύσεις τώρα, η επόμενη κρίση θα είναι μόνο θέμα χρόνου.

Ο Πρόεδρος

Κατσικανδαράκης Βασίλης

Ο Γ.Γ.

Κωνσταντινίδης Βασίλης