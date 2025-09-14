Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος με κάνναβη- Ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος με κάνναβη- Ο ...

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ένας 17χρονος και ο πατέρας του συνελήφθησαν στην Πάτρα, μετά από αστυνομικό έλεγχο όπου βρέθηκαν να κατέχουν κάνναβη και λόγω παραμέλησης εποπτείας αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,1- γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό νταλίκας- Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Πλειστηριασμοί: «Χάθηκε» μια πόλη- 180.000 πρώτες κατοικίες άλλαξαν χέρια

Νέα σελίδα στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Chevron στην Κρήτη- 200 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάνναβη Σύλληψη Αστυνομία

Ειδήσεις