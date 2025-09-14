Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος με κάνναβη- Ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση

Ένας 17χρονος και ο πατέρας του συνελήφθησαν στην Πάτρα, μετά από αστυνομικό έλεγχο όπου βρέθηκαν να κατέχουν κάνναβη και λόγω παραμέλησης εποπτείας αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,1- γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.