Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό νταλίκας- Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκ...

Άγνωστος ο λόγος της επίθεσης

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας τραυματίστηκε σοβαρά. Η δράστιδα, μια 36χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Σφαγείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ο λόγος που οδήγησε τη γυναίκα να χτυπήσει τον 34χρονο άνδρα δύο έως τρεις φορές στην πλάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η 36χρονη βρίσκεται επίσης υπό νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.
 
 

Ειδήσεις Τώρα

Μέγα Σπήλαιο: Μέλη της οργάνωσης ήθελαν να πουλήσουν Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821

Politico: Ο Πούτιν δεν υποχωρεί- Μήνυμα σε ΝΑΤΟ και Τραμπ

Τσάρλι Κερκ: Ο πατέρας αναγνώρισε τον δράστη της δολοφονίας στα βίντεο- Πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη ο 22χρονος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Μαχαίρι

Ειδήσεις