Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό νταλίκας- Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Άγνωστος ο λόγος της επίθεσης
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας τραυματίστηκε σοβαρά. Η δράστιδα, μια 36χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Σφαγείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ο λόγος που οδήγησε τη γυναίκα να χτυπήσει τον 34χρονο άνδρα δύο έως τρεις φορές στην πλάτη.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η 36χρονη βρίσκεται επίσης υπό νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.
