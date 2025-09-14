Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό νταλίκας- Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας τραυματίστηκε σοβαρά. Η δράστιδα, μια 36χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Σφαγείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ο λόγος που οδήγησε τη γυναίκα να χτυπήσει τον 34χρονο άνδρα δύο έως τρεις φορές στην πλάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η 36χρονη βρίσκεται επίσης υπό νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.



