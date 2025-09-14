Τσάρλι Κερκ: Ο πατέρας αναγνώρισε τον δράστη της δολοφονίας στα βίντεο- Πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη ο 22χρονος

Την ώρα που οι αμερικανικές αρχές αναζητούσαν τον δράστη της στυγερής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, ένας πατέρας ένιωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ένστικτό του τού έλεγε ότι ο άνθρωπος πίσω από τη μοιραία σκανδάλη ήταν το ίδιο του το παιδί.

Παρότι ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του —φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο— ο πατέρας του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον διέκρινε κάτι γνώριμο στα πλάνα της αστυνομίας. Όπως μεταφέρει το CNN, παρακολουθώντας το βίντεο που έδειχνε τον ύποπτο να πηδά από την οροφή πανεπιστημιακού κτιρίου και να εξαφανίζεται στο παρακείμενο δάσος, γύρισε και ρώτησε τον γιο του: «Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει».

Η ερώτηση δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Τάιλερ λύγισε και παραδέχτηκε στον πατέρα του ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ, οδηγώντας τις αρχές στα ίχνη του και στη σύλληψή του λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την έρευνα, αυτή η οικογενειακή στιγμή αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγκλήματα της χρονιάς.

«Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», του είπε ο Ρόμπινσον όταν ο πατέρας του τον παρότρυνε να παραδοθεί. Παρά την άρνησή του, ο δράστης εν τέλει εμπιστεύτηκε έναν πάστορα που συνεργάζεται με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Ουάσινγκτον.

Οικογενειακός φίλος επικοινώνησε τελικά με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον το οποίο μετέφερε την πληροφορία για τον δράστη στο FBI.

Το FBI είχε λάβει συνολικά πάνω από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία από τον πατέρα και τον οικογενειακό φίλο του Ρόμπινσον, σταμάτησε το ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Μετά από σχεδόν 200 ανακρίσεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών, μια ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μια διαρκή έρευνα κατά την οποία δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI πίστεψε τελικά ότι έπιασε τον δράστη της στοχευμένης επίθεσης.

Βίντεο με τον δράστη μετά τη δολοφονία: