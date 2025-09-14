Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε Τούρκο οδηγό νταλίκας- Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας οδηγός νταλίκας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09/2025) στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική είσοδο της πόλης, έξω από γνωστό ξενοδοχείο, όταν ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε υπάλληλο του ξενοδοχείου και τον Τούρκο οδηγό νταλίκας, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο οδηγός δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη (2 με 3 φορές), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί ο δράστης της επίθεσης.