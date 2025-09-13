Συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από drone

Έκλεισε αεροδρόμιο και απογειώθηκαν μαχητικά
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.
Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι κατέρριψαν δύο ρωσικά drone που μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας από την Ουκρανία.
Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο.
Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.
Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού
Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας».
Στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, σημειώνει το Reuters.
Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της.
Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr