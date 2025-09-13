Συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από drone

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι κατέρριψαν δύο ρωσικά drone που μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας από την Ουκρανία.

Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο.