Τα σενάρια για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο Ρόμπινσον, που ήταν σπουδαστής στο τρίτο έτος σε πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγου στη Γιούτα, συνελήφθη 33 ώρες μετά τη δολοφονία και με προσωπική παρέμβαση των συγγενών του και ενός οικογενειακού φίλου πάστορα, που ενημέρωσαν τις αρχές για την εμπλοκή του στο έγκλημα. «Τον πιάσαμε» δήλωσε ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ, για να ανακοινώσει τη σύλληψή του στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου.

Αν και η δολοφονία του έχει προκαλέσει διχασμό στις ΗΠΑ, ασαφές παραμένει το κίνητρό του όσο και η ιδεολογική του ταυτότητα, που ακόμη κι αν υπάρχει, είναι δύσκολο να οριστεί.

Στο μικροσκόπιο στοιχεία και υλικό από κάμερες

Ήδη, από την πρώτη στιγμή, το υλικό από της κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το προφίλ του υπόπτου στην πλατφόρμα συνομιλιών και streaming Discord βοήθησαν επίσης τους ερευνητές να τον συνδέσουν με το έγκλημα.

Πρόσθετα εγκληματολογικά στοιχεία συνέλεξαν οι ερευνητές το βράδυ της Παρασκευής, όταν έγινε έρευνα στο διαμέρισμα του Ρόμπινσον στην πόλη Σεντ Τζορτζ, περίπου 8 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του, κοντά στα σύνορα με την Αριζόνα.

Σημείο καμπής στην αμερικανική ιστορία

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει οργή στις ΗΠΑ. Παρά τις αλληλοκατηγορίες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, που ξεφεύγουν από το στενό πολιτικό πλαίσιο, το σύνολο του πολιτικού κόσμου έχει καταδικάσει την πολιτική βία.

«Είναι επίθεση σε όλους μας», είπε ο κυβερνήτης Κοξ. Χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία του Κερκ «σταθμό στην αμερικανική ιστορία» έκανε σύγκριση του παρόντος με τις πολιτικές δολοφονίες της δεκαετίας του 196 στις ΗΠΑ.

Ο Κοξ αρνήθηκε να συζητήσει το κίνητρο της δολοφονίας, όμως περιέγραψε χαραγμένα συνθήματα που βρέθηκαν στις σφαίρες. Ένας κάλυκας έγραφε: «Εδώ φασίστα! ΠΙΑΣΕ!». «Νομίζω ότι μιλάει από μόνο του», είπε απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Εγγεγραμμένος αλλά δεν ανήκε σε κόμμα

Τα κρατικά αρχεία δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς να είναι μέλος κανενός πολιτικού κόμματος. Συγγενής του είπε στους ερευνητές ότι ο 22χρονος είχε πολιτικοποιηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια και είχε συζητήσει με άλλο μέλος της οικογένειάς του τη δυσαρέσκειά του για τον Τσάρλι Κερκ και τις απόψεις του, αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης.

Μέλη των Ρεπουμπλικανών, με πρώτο τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιτεθεί ήδη στην αριστερά και κατηγορούν τους φιλελεύθερους για υποκίνηση μισαλλοδοξίας κατά των συντηρητικών, με τρόπο που θα ενθάρρυνε κάποιον να διασχίσει τη γραμμή προς τη βία. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί καταδικάζουν γενικότερα την πολιτική βία και ζητούν αυστηρότερους νόμους για τα όπλα. Οι ίδιοι καταλογίζουν στον Τραμπ προσπάθεια να δαιμονοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους δικαστές και τα μέσα ενημέρωσης με τη ρητορική του.

Η Rachel Kleinfeld, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε στο Reuters ότι οι χαραγμένες ενδείξεις στους κάλυκες υποδεικνύουν ότι ο δράστης ήταν μέρος του λεγόμενου κινήματος Groyper, που συνδέεται με τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Δεξιός, αριστερός ή τρελός;

Το κίνημα Groyper είναι μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, και συχνά ρατσιστική κίνηση που σχετίζεται με τον Νικ Φουέντες, που είναι ακροδεξιός Αμερικανός σχολιαστής και ακτιβιστής, γνωστός για τις ακραίες θέσεις του για τον εθνοκεντρισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής. Παράλληλα, είναι αντίθετος με τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ειδικά από χώρες μη λευκές.

Σύμφωνα με την Kleinfeld, οι Groyper είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες και ειρωνεία. Άλλωστε οι Groyper αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές. Οι Groyper χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα meme για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες.

«Με κάποιον τρόπο, οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δράστη δεν έχουν σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι πώς τις αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Και αν η κοινωνία μας επιλέξει να συνεχίσει να δείχνει το δάχτυλο, ανεξαρτήτως αν το άτομο είναι δεξιό, αριστερό ή απλώς ασταθές, τότε η βία θα αυξηθεί από την επίδειξη του δάχτυλου, ανεξάρτητα από την πράξη», προσθέτει.

Η ερευνήτρια θεωρεί ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας δεν ανήκουν ξεκάθαρα σε μία ιδεολογική πλευρά, αλλά συνήθως καθοδηγούνται από «μια μίξη συνωμοτικών πεποιθήσεων και ψυχικών ασθενειών». «Επομένως, δεν θα ήταν καθόλου εκπληκτικό αν αυτό το άτομο ήταν άτομο της άκρας δεξιάς, ή αν ήταν κάποιος με ποικιλία πεποιθήσεων που δεν μπορεί να γίνει κατάταξή του», πρόσθεσε.

Έντονη περίοδος πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

Άλλωστε, η δολοφονία του Κερκ έρχεται στην πιο έντονη περίοδο πολιτικής βίας στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Το Reuters έχει καταγράψει περισσότερες από 300 περιπτώσεις πολιτικά κινήσεων βίαιων ενεργειών σε όλο το ιδεολογικό φάσμα από τότε που οι υποστηρικτές του Τραμπ κατέλαβαν το Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης πέσει θύματα. Τον Απρίλιο, ένας εμπρηστής έσπασε στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβανίας, Τζος Σαπίρο και έβαλε φωτιά ενώ η οικογένεια ήταν μέσα.

Νωρίτερα φέτος, ένας ένοπλος που παρουσιαζόταν ως αστυνομικός στη Μινεσότα σκότωσε τη Δημοκρατική βουλευτή Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της και πυροβόλησε τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του.

Με πληροφορίες από Reuters