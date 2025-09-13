«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου»- Η πρώτη ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Συγκινησιακά φορτισμένη αλλά και με έντονο πολιτικό χαρακτήρα ήταν η πρώτη δημόσια παρέμβαση της Έρικα Κερκ, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Turning Point USA, στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Μιλώντας μπροστά σε πλήθος φοιτητών, η Έρικα Κερκ τόνισε ότι θα συνεχίσει την αποστολή του Τσάρλι Κερκ, καλώντας τους νέους να γίνουν πιο ενεργοί και να επιστρέψουν στις χριστιανικές αξίες.

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό», δήλωσε με έντονη συγκίνηση, σε μια ομιλία που παρουσιάστηκε από την οργάνωση ως «διάγγελμα προς το έθνος».

Αναφερόμενη στους υπεύθυνους για τη δολοφονία του συζύγου της, ανέφερε: «Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν αντιλαμβάνεστε τη φλόγα που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Το κίνημα που οικοδόμησε ο σύζυγός μου δεν πρόκειται να σβήσει», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της ομιλίας της. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ. Μας προσέχει».

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή»

Η Έρικα Κερκ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία του Turning Point USA στα πανεπιστήμια, όπως και το συνέδριο του Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ενώ και οι εκπομπές του Τσάρλι Κερκ θα συνεχιστούν. «Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη στους νέους, τους κάλεσε να ενταχθούν στα τοπικά παραρτήματα του κινήματος: «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα».

Τέλος, κάλεσε τους νέους να επιστρέψουν στις ρίζες της πίστης, σημειώνοντας: «Να ενταχθείτε σε μια εκκλησία που μένει πιστή στη Βίβλο».