Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ- Στην Καμτσάτκα το επίκεντρο- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα λόγω του ρηχού εστιακού βάθους
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα Ελλάδος), στη Ρωσία, και συγκεκριμένα στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, γεγονός που εντείνει την ένταση με την οποία έγινε αισθητός στην περιοχή.
Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, εξέδωσε προειδοποίηση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Στα βίντεο που βγήκαν στα social media φαίνεται και η στιγμή του ισχυρού σεισμού. Στα πλάνα φαίνονται κτίρια και κολώνες ηλεκτροδότησης να κουνιούνται σαν να είναι χάρτινα.
Τον Ιούλιο, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 4 μέτρων στον Ειρηνικό και προκαλώντας εκκενώσεις από τη Χαβάη στην Ιαπωνία.
Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος από το 2011. Tότε η δόνηση είχε φτάσει τα 9,1 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που σκότωσε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.
Ο σεισμός του Ιουλίου ώθησε τις αρχές στην Ιαπωνία να απομακρύνουν σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.
Εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλη την περιοχή, προτού ανακληθούν ή υποβαθμιστούν.
