Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ- Στην Καμτσάτκα το επίκεντρο- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, γεγονός που εντείνει την ένταση με την οποία έγινε αισθητός στην περιοχή.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα Ελλάδος), στη Ρωσία , και συγκεκριμένα στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> - Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula<br><br>A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported. <br><br>The quake hit the same subduction zone as the July 29,… <a href="https://t.co/ANRVUBMxtn">pic.twitter.com/ANRVUBMxtn</a></p>— The Informant (@theinformant_x) <a href="https://twitter.com/theinformant_x/status/1966701304027210021?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, εξέδωσε προειδοποίηση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> TSUNAMI ALERT: 7.4 QUAKE HITS RUSSIAN MILITARY HUB IN KAMCHATKA <br><br>A massive earthquake struck 70 miles from Petropavlovsk-Kamchatskiy, triggering tsunami sirens across Russia's far eastern peninsula.<br><br>Authorities warned of waves up to 1 meter as the quake rattled two… <a href="https://t.co/eF64JilGTw">https://t.co/eF64JilGTw</a> <a href="https://t.co/YotlrWvUuC">pic.twitter.com/YotlrWvUuC</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/1966710152926580828?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Footage from the strong earthquake in <a href="https://twitter.com/hashtag/Kamchatka?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kamchatka</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a>'s Far East 11:33pm-3:33pm <a href="https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#earthquake</a> <a href="https://t.co/5rIAIU63Qo">pic.twitter.com/5rIAIU63Qo</a></p>— Priya Sinha (@iPriyaSinha) <a href="https://twitter.com/iPriyaSinha/status/1966712506656706646?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στα βίντεο που βγήκαν στα social media φαίνεται και η στιγμή του ισχυρού σεισμού. Στα πλάνα φαίνονται κτίρια και κολώνες ηλεκτροδότησης να κουνιούνται σαν να είναι χάρτινα.

Τον Ιούλιο, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 4 μέτρων στον Ειρηνικό και προκαλώντας εκκενώσεις από τη Χαβάη στην Ιαπωνία.

Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος από το 2011. Tότε η δόνηση είχε φτάσει τα 9,1 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που σκότωσε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.

Ο σεισμός του Ιουλίου ώθησε τις αρχές στην Ιαπωνία να απομακρύνουν σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλη την περιοχή, προτού ανακληθούν ή υποβαθμιστούν.