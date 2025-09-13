Καλάβρυτα: Τι υποστήριξε ο ηγούμενος- Εξαφανισμένο το άγαλμα της Αρτέμιδος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ο μέχρι πρότινος ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, ο ιερομόναχος βοηθός του και ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας με κέντρο τη μονή.

Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή αργά το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από 13 ώρες απολογιών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τι υποστηρίζουν οι μοναχοί

Ο ηγούμενος ισχυρίστηκε πως τα αντικείμενα βρέθηκαν νόμιμα στην κατοχή του και ότι επρόκειτο για προσωπική συλλογή που είχε απλώς παραλείψει να δηλώσει. «Δεν υπήρχε πρόθεση αγοραπωλησίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ο βοηθός του. Όπως είπε, τα αντικείμενα δεν ανήκαν στην εκκλησία, αλλά αποτελούσαν προσωπικά κειμήλια που προέρχονταν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία.

«Δεν υπήρχε δόλος – η μη δήλωση έγινε από αμέλεια», υποστήριξε ο δικηγόρος του μοναχού, Βασίλης Χρονόπουλος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το άγαλμα των 10 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σε χωράφια γύρω από τη Μονή για τον εντοπισμό ενός μπρούτζινου αγάλματος ύψους περίπου 2 μέτρων, το οποίο φέρεται να είχε στην κατοχή του ο ηγούμενος και να επιχειρούσε να πουλήσει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια επιχείρησης «καλυμμένων» αστυνομικών που παρίσταναν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ο ηγούμενος φέρεται να τους είπε πως το άγαλμα είναι θαμμένο σε αγροτική περιοχή.

Έρευνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε χωράφι κοντά στο ιερό της Θεάς Αρτέμιδος, στους Αρχαίους Λουσούς, παρουσία εισαγγελέα και εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού.