Καμίνια: Παράσυρση 15χρονης- Ο οδηγός την εγκατέλειψε και αναζητείται

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.09.2025) στα Καμίνια, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο κορίτσι και ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.
Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός, αφού χτύπησε την ανήλικη, εγκατέλειψε το σημείο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Η 15χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Μετά την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους.
Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.
Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή και αναζητούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να φτάσουν στα ίχνη του.
Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ- Στην Καμτσάτκα το επίκεντρο- Προειδοποίηση για τσουνάμι
Καιρός: Έως 34°C η θερμοκρασία και βοριάδες έως 7 μποφόρ
Τάιλερ Ρόμπινσον: «Παραδώσου», του είπε ο πατέρας του- «Καλύτερα να αυτοκτονήσω», απάντησε ο δολοφόνος του Κερκ- Ο ρόλος του οικογενειακού φίλου που κάλεσε τις Αρχές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr