Καμίνια: Παράσυρση 15χρονης- Ο οδηγός την εγκατέλειψε και αναζητείται

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.09.2025) στα Καμίνια, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο κορίτσι και ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός, αφού χτύπησε την ανήλικη, εγκατέλειψε το σημείο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Μετά την εξέταση των γιατρών διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή και αναζητούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να φτάσουν στα ίχνη του.