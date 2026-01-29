Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δράσεις, Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών | 31.1.26 , 18:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει τον καθιερωμένο Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση αποτελεί θεσμό για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τιμά διαχρονικά τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στην παιδεία, τα γράμματα και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστεία, την προσφορά και το έργο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η έναρξη της Τελετής θα πραγματοποιηθεί με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνου Βλάση.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, κ. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα:

«Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στις αρχές του 21ου αιώνα: μεταρρυθμίσεις που έγιναν και δεν έγιναν».

Στο πλαίσιο της τελετής θα πραγματοποιηθεί:

-η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025,

-η απονομή τιμητικών διακρίσεων και οικονομικών βραβείων σε αριστεύσαντες/σασες αποφοίτους/ες του Ιδρύματος για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος,

-η απονομή υποτροφιών και βραβείων από δωρητές και φορείς,

Υποτροφίες «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»

Υποτροφίες εις μνήμην «Α. Χ. ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ» (ΔΩΡΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΚΗΣ)

Υποτροφία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»

Υποτροφία «ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ»

Βραβείο εις μνήμην «Θεόδωρου Δούτσου»

Βραβεία «Ιατρικού Συλλόγου Πατρών»

Βραβείο εις μνήμην «Παύλου Κορδοπάτη»

Βραβείο εις μνήμην «Γεωργίου Λευθεριώτη»

Βραβείο «Ανδρέα Φιλίππου» καθώς και

-η απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2025 και του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2025.

Η Τελετή θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω τους συνδέσμου: https://youtube.com/live/zcvk9x6XBxQ?feature=share

Επίσης, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε την πρόσκληση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της Τελετής Εορτασμού: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-31-1-2026/

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύ κοινό να τιμήσουν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή εκδήλωση ενώ ευχαριστεί θερμά όλους όσους στηρίζουν την αριστεία και το Πανεπιστήμιο Παρών για ακόμη μία χρονιά.

Πραγματοποίηση Αρτοκλασίας και Μνημόσυνου στον Πανεπιστημιακό Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, και ώρα: 17.00, θα τελεσθεί Αρτοκλασία στον Πανεπιστημιακό Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, κατά τον Αρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό της Εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στον ίδιο Ιερό Ναό και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεσθεί Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αποβιωσάντων πρώην Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., του Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καλούνται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που το επιθυμούν, να παρευρεθούν.

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με την Αιμοδοσία365 | 30.01.2026 | 10:00-13:00 , 17:00-20:00

Οι φανταχτερές μάσκες και τα μοναδικά άρματα σηματοδοτούν την πιο χρωματιστή και διασκεδαστική περίοδο του χρόνου, το καρναβάλι. Σε τέτοιες στιγμές χαράς και διασκέδασης είναι που πρέπει να σκεφτόμαστε και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, όπως εκείνους που χρειάζονται αίμα.

Μέσα στο γιορτινό αυτό κλίμα, η Φλέβα Ζωής σε συνεργασία με την Αιμοδοσία365 διοργανώνουν, ίσως και την πιο σημαντική αιμοδοσία του χρόνου. Σας περιμένουν όλους την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, από τις 10.00 μέχρι τη 13.00 και από τις 17.00 μέχρι τις 20.00, στην Αγορά Αργύρη, για να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ζωή και χαμόγελα γύρω μας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί και το παιχνίδι του 61ου κρυμμένου θησαυρού.

Η συγκεκριμένη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, έτσι για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα για να σας παραπέμψουν στον σύνδεσμο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, επικοινωνήστε μέσω

e-mail : [email protected]

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις



Σημαντική άνοδος του Πανεπιστημίου Πατρών στις διεθνείς κατατάξεις QS World University Rankings: Europe 2026 και Times Higher Education Subject Rankings 2026

Το 2026 ξεκινά με το Πανεπιστήμιο Πατρών να διακρίνεται για άλλη μία φορά για τη διεθνή του εμβέλεια και την ακαδημαϊκή του αριστεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υψηλού κύρους κατατάξεων QS World University Rankings: Europe 2026 και Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026.

Σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/simantiki-anodos-tou-panepistimiou-patron-stis-diethneis-katataxeis-qs-world-university-rankings-europe-2026-kai-times-higher-education-subject-rankings-2026/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη European Student Assembly 2026 μέσω της συμμετοχής του στη συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων EUNICOAST

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ανάμεσα στα 4 ιδρύματα της ευρωπαϊκής συμμαχίας EUNICoast, τα οποία θα εκπροσωπηθούν στη European Student Assembly (ESA) τον Απρίλιο του 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η ESA αποτελεί έναν σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό φοιτητικής συμμετοχής, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Μέσα από θεματικά panels, φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά υπόβαθρα συνεργάζονται για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που προωθούν τη συμπερίληψη, τη διασυνοριακή συνεργασία και την καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του φοιτητικού συμβουλίου του EUNICoast θα είναι η Ανδριάνα Λυμπέρη, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η κα. Λυμπέρη θα συμμετάσχει στην ESA 2026 ως μέλος του Panel 6: “Education Without Borders”, το οποίο εστιάζει στη διεπιστημονικότητα και στην υπέρβαση ακαδημαϊκών και γεωγραφικών ορίων στη μάθηση. Το panel προωθεί μία πιο άμεση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ενισχύοντας την κινητικότητα, την ανταλλαγή γνώσης και τις κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι βασικός εταίρος της συμμαχίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων EUNICOAST, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή και τον ενεργό ρόλο του Ιδρύματος σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία και την εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή φωτογραφίας: https://4euplus.eu/4EU-1209.html

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Ιδρύματος ανήμερα της Εορτής των Τριών Ιεραρχών | Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Το Συμβούλιο Διοίκησης αποφάσισε ομόφωνα ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου.

