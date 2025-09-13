Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το υπερπολυτελές καταμαράν «This is It» μαγνήτισε όλα τα βλέμματα- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

φωτογραφία Βασίλης Μαυρομύτης

φωτογραφία Βασίλης Μαυρομύτης

Το 43,5 μέτρων γιοτ, με πολυτελείς σουίτες και τζακούζι στο κατάστρωμα, εντυπωσίασε κατά το πέρασμά του από τον Πατραϊκό

Το υπερπολυτελές καταμαράν 43,5 μέτρων «This is It», με 6 σουίτες, πλήρωμα 12 ατόμων και τζακούζι στο κατάστρωμα, μαγνήτισε τα βλέμματα κατά το πέρασμά του από τον Πατραϊκό.

Η κομψότητα και η πολυτέλεια του γιοτ δεν πέρασαν απαρατήρητες από κατοίκους και επισκέπτες.

Με δυνατότητα χαλαρής πολυτέλειας και άνεσης, το This is It συνδυάζει εκτενή καταστρώματα, spa και σάουνα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους τυχερούς επισκέπτες του, ενώ η παρουσία του στην Πάτρα απέδειξε πως η θάλασσα και η πολυτέλεια τραβούν όλα τα βλέμματα.

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψε ο Βασίλης Μαυρομύτης

Ειδήσεις Τώρα

Σχοινούσα: Πέθανε ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος που χόρευε με την εγγονή του σε τοπικές γιορτές του νησιού

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Viral η παράστασή του με τον ιερέα και τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Μπέσσυ Λαιμού: «Η κόρη μου πέθανε από τσίμπημα εντόμου, είχε σωθεί από καρκίνο»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα megayacht

Ειδήσεις