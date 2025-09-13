Πάτρα: Το υπερπολυτελές καταμαράν «This is It» μαγνήτισε όλα τα βλέμματα- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το υπερπολυτελές καταμαράν 43,5 μέτρων «This is It», με 6 σουίτες, πλήρωμα 12 ατόμων και τζακούζι στο κατάστρωμα, μαγνήτισε τα βλέμματα κατά το πέρασμά του από τον Πατραϊκό.

Η κομψότητα και η πολυτέλεια του γιοτ δεν πέρασαν απαρατήρητες από κατοίκους και επισκέπτες.

Με δυνατότητα χαλαρής πολυτέλειας και άνεσης, το This is It συνδυάζει εκτενή καταστρώματα, spa και σάουνα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους τυχερούς επισκέπτες του, ενώ η παρουσία του στην Πάτρα απέδειξε πως η θάλασσα και η πολυτέλεια τραβούν όλα τα βλέμματα.

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψε ο Βασίλης Μαυρομύτης