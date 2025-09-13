Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μπέσσυ Λαιμού: «Η κόρη μου πέθανε από τσίμπημα εντόμου, είχε σωθεί από καρκίνο»

Μπέσσυ Λαιμού: «Η κόρη μου πέθανε από τσ...

«Την τσίμπησε έντομο, πήρε αντιβίωση, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο της Μαρίσσα Λαιμού, της κόρης της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών.

Η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του παιδιού της ξέσπασε, λέγοντας πως η νεαρή είχε βγει νικήτρια από την μάχη που έδινε με τον καρκίνο και εν τέλει πέθανε από τσίμπημα εντόμου.

Μιλώντας στα parapolitika.gr, η Μπέσσυ Λαιμού για τον θάνατο της κόρης που απέκτησε με τον εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, αποκάλυψε πως το παιδί της «έφυγε» ξαφνικά, λίγες ώρες αφού είχε δεχθεί τσίμπημα από το έντομο. «Το κορίτσι μου έφυγε άδικα», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Την τσίμπησε έντομο, είχε φαγούρα, πήγε στο γιατρό, πήρε αντιβίωση, έφαγε, κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ. Η κόρη μου είχε σωθεί από καρκίνο. Το παιδάκι μου», αποκάλυψε η σύζυγος του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού.

 Η 28χρονη είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο καθώς είχε παίξει πρωταγωνίστρια στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» και ετοιμαζόταν να ανεβάσει κι άλλη παράσταση.

Ειδήσεις Τώρα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου»

Μαρία Κορινθίου για χωρισμό με Γιάννη Αϊβάζη: «Μας ενώνει το παιδί μας και οφείλουμε να υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση»

Η Μαράια Κάρεϊ τραγουδά στον Αμαζόνιο για την κλιματική κρίση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θάνατος Εφοπλιστής

Spotlight