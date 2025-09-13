Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου»

Η ανάρτηση της αθλητικογράφου
Μια ζεστή στιγμή με τον δύο μηνών γιο της μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της στα social media.
Η αθλητικογράφος, που πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα μαζί με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν, ποζάρει αγκαλιά με το παιδί της, έχοντας φόντο τη θάλασσα.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας, έγραψε με συγκίνηση: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου», εκφράζοντας έτσι την απόλυτη αφοσίωση και αγάπη της στο μωρό της.
Από τη γέννηση του γιου της και μετά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο TikTok, περιέγραψε τη μητρότητα ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της, τονίζοντας όμως, ότι απολαμβάνει τις στιγμές με τον γιο της. Όπως είπε, «ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος» καθώς «το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα». Συμπλήρωσε πως «είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά παράλληλα έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr