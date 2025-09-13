Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου»

Μια ζεστή στιγμή με τον δύο μηνών γιο της μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Η αθλητικογράφος, που πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα μαζί με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν, ποζάρει αγκαλιά με το παιδί της, έχοντας φόντο τη θάλασσα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, έγραψε με συγκίνηση: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου», εκφράζοντας έτσι την απόλυτη αφοσίωση και αγάπη της στο μωρό της.

Από τη γέννηση του γιου της και μετά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

Δείτε την ανάρτησή της