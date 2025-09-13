Κατερίνα Καινούργιου: Ανάρτηση με νόημα μετά τις φήμες εγκυμοσύνης

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγες ώρες μετά τις έντονες φήμες πως διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά από φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στο Instagram, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν πως διακρίνεται μια ελαφρώς φουσκωμένη κοιλιά – κάτι που οδήγησε πολλούς να υποθέσουν ότι ίσως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Φυσικά, αν η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους πρώτους μήνες ή εβδομάδες μιας ενδεχομένης κύησης είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει ευδιάκριτο σε αυτό το στάδιο.

Η ίδια ανέβασε στη συνέχεια μια ανάρτηση από ένα παλιό καρτούν, που πολλοί για μια ακόμη φορά εξέλαβαν ως έμμεση αναφορά εγκυμοσύνης.