Μαράια Ριντλσπρίγκερ: Το παρελθόν της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Η μάχη με την προεκλαμψία

Τι κρύβει πίσω από το χαμόγελό της
Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ γεννήθηκε στις 17 Σεπτέμβρη του 1992 στην Καλιφόρνια, και έχει δύο ακόμα μικρότερες αδερφές, την Makayla και τη Maya. Η σύζυγός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ένα σημαντικό κοινό με τον άντρα της ζωής της: την αγάπη τους για τον αθλητισμό που τους ενώνει.
Η Μαράια μαζί με τις αδερφές της υπήρξαν σπουδαίες αθλήτριες στο βόλεϊ και οι βραβεύσεις της αγαπημένης του Γιάννη να είναι σημαντικές.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr