Μαράια Ριντλσπρίγκερ: Το παρελθόν της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Η μάχη με την προεκλαμψία

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ γεννήθηκε στις 17 Σεπτέμβρη του 1992 στην Καλιφόρνια, και έχει δύο ακόμα μικρότερες αδερφές, την Makayla και τη Maya. Η σύζυγός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ένα σημαντικό κοινό με τον άντρα της ζωής της: την αγάπη τους για τον αθλητισμό που τους ενώνει.

Η Μαράια μαζί με τις αδερφές της υπήρξαν σπουδαίες αθλήτριες στο βόλεϊ και οι βραβεύσεις της αγαπημένης του Γιάννη να είναι σημαντικές.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr