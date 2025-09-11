Γιώργος Μαζωνάκης: Καταθέτει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του- «Μονόδρομος η προσφυγή στη Δικαιοσύνη»

Νομικές κινήσεις ετοιμάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης για όσους εμπλέκονται στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε πως αύριο, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής θα καταθέσει μηνύσεις κατά μελών της οικογένειάς του, αλλά και μιας φίλης τους, τους οποίους κατηγορεί για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως τόνισε ο Γιώργος Μερκουλίδης, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί μονόδρομο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τα πρόσωπα κατά των οποίων θα στραφεί είναι όσα υπέγραψαν και συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις, είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη τους. Την αίτηση την υπέγραψε η αδερφή του, η Μαρία και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, εκτός από την άλλη αδερφή, την ηθική αυτουργό, έδωσαν καταθέσεις που στις οποίες έλεγαν ότι ο Γιώργος είναι επικίνδυνος. Η μήνυση είναι για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Πάνω στις ψευδείς καταθέσεις στηρίχθηκαν ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό και τη διασπορά ανακριβειών γύρω από τον κ. Μαζωνάκη. Ήταν ενέργειες παράνομες, καταχρηστικές και βαθιά προσβλητικές για την προσωπικότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή στην εκπομπή «Live News», την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης διευκρίνισε πως η απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της οικογένειάς του δεν ήταν εύκολη για εκείνον. «Δεν είναι εύκολη αυτή η απόφαση. Το κάνει με βαθιά λύπη, όμως μετά από όσα έγιναν, είναι μονόδρομος η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, είναι πλέον ζήτημα προστασίας της προσωπικής του ελευθερίας και του ονόματός του. Ο διασυρμός που υπέστη δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος», τόνισε.

Δείτε το βίντεο