Άγγελος Μπράτης για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Τη μία λέει ότι θα παντρευτεί κρυφά τον Φεβρουάριο και την άλλη την άνοιξη»

Άγγελος Μπράτης για Ηλιάνα Παπαγεωργίου:...

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Άγγελος Μπράτης.

Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία, δεν μας λέει. Μια μου λέει τον Φεβρουάριο θα παντρευτεί κρυφά, μία όχι άνοιξη, θέλει λουλούδια. Πρέπει να αποφασίσει.

Αν η Ηλιάνα δεν αποφασίσει τον μήνα του γάμου πώς θα ράψω νυφικό; Να βάλω μανίκια ή όχι;», είπε ο Άγγελος Μπράτης.


 

