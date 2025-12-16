Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται να έχει βρει τον χρόνο να γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, και τις οικογένειές τους.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια και μοντέλο του GNTM, θα ταξιδέψει τόσο στην Πάτρα όσο και στον Βόλο, ώστε να περάσει τις γιορτές και με τους γονείς της, αλλά και με την οικογένεια του αγαπημένου της.

«Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα ανάμεσα στις οικογένειές μας. Λίγο στου Γιάννη, λίγο στη δική μας. Θα πάμε στους γονείς του στον Βόλο για τα πεθερικά και στην Πάτρα για την οικογένειά μου. Από παλιά ήταν έτσι για να μην έχει κανείς παράπονο. Να είσαι στη ζεστασιά με το φαγητό και… κουτσομπολιό στο σαλόνι», είχε αποκαλύψει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Breakfast@Star.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες στο instagram από την καθημερινότητά της, τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ανέβασε και δύο σπάνιες φωτογραφίες με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Η πρώτη είναι από μια εκδρομή τους, όπου η Ηλιάνα κάθεται στη θέση του συνοδηγού και η δεύτερη από τη στιγμή που στολίζουν μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους.

Γιάννης Καραβασάνης και Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στη σχέση τους, πριν από λίγους μήνες, όταν ο αρχιτέκτονας έκανε πρόταση γάμου στο γνωστό μοντέλο.