Αρχές του 2026 τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Αλεξάντερ Πέιν «Somewhere Out There»

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne) που ως γνωστόν από την πλευρά της μητέρας του έλκει την καταγωγή του από την Κρόκοβα του Αιγίου, ετοιμάζεται για το πρώτο του μεγάλο βήμα στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, σκηνοθετώντας τη δανέζικη ταινία «Somewhere Out There».

Η Νορβηγίδα ηθοποιός των «The Worst Person in the World» και «Sentimental Value-Συναισθηματική αξία» Ρενάτε Ράινσβε (Renate Reinsve), θα βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ της φιλόδοξης κινηματογραφικής παραγωγής.

Σύμφωνα με αναφορές του Production Weekly, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 στη Δανία. Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας του Πέιν, «The Holdovers-Τα Παιδιά του χειμώνα» Eigil Bryld θα συμμετέχει στη δημιουργική ομάδα.

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, σύμφωνα με το Screen το σενάριο υπογράφει ο Νορβηγός συγγραφέας και σεναριογράφος Έρλεντ Λόε, βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του Σουηδού δημιουργού Ακε Σάντγκρεν.

Σύμφωνα με το World of Reel, o διάσημος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν που η καριέρα του ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από το Φεστιβάλ του Σάντανς στα μέσα του '90, βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δημιουργική περίοδο έχοντας αρκετά πρότζεκτ στα σκαριά αλλά αυτό φέρεται να είναι το επόμενο.

Παράλληλα ετοιμάζει το σίκουελ της cult-κωμωδίας του, παραγωγής 1999, «Election», με τη Ρις Γουίδερσπουν να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της φιλόδοξης Tracy Flick. Αν και το σίκουελ είχε αρχικά σχεδιαστεί ως παραγωγή streaming σε συνεργασία με την Paramount, ο Πέιν έχει εκφράσει την επιθυμία για κινηματογραφική διανομή. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται ένα γουέστερν εποχής, τοποθετημένο στον 19ο αιώνα με τον Πολ Τζιαμάτι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον σεναριογράφο του «Holdovers», Ντέιβιντ Χέμινγκσον να υπογράφει το σενάριο.

Ο Αλεξάντερ Πέιν, γεννημένος στις 10 Φεβρουαρίου 1961) είναι γνωστός για τις ταινίες "Πολίτης Ρουθ" (1996), "Η Εκλογή-Election" (1999), "Σχετικά με τον Σμιντ" (2002) όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο Τζακ Νίκολσον, "Πλαγίως-Sideways" (2004), "Οι Απόγονοι" (2011) με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνει και "Nebraska" (2013) με πρωταγωνιστή τον Μπρους Ντερν που διεκδίκησε και το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου. Τα έργα του χαρακτηρίζονται για το μαύρο χιούμορ τους και τις σατιρικές απεικονίσεις της αμερικάνικης κοινωνίας. Ο Πέιν έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και έχει μέχρι στιγμής έχει υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για το Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ