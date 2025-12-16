Γη της ελιάς - spoiler: Η Ασπασία σκοτώνει τον Δημοσθένη

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, από τη στιγμή που η Ασπασία έμαθε την εμπλοκή του Δημοσθένη στον άδικο χαμό του Κίμωνα, διψάει για εκδίκηση. Δεν μπορεί να πιστέψει πως τόσους μήνες ζούσε σε ένα ψέμα, αλλά και πόσο αδίστακτος είναι ο σύζυγός της.

Πλέον η εκδίκηση για εκείνη είναι μονόδρομος και στα προσεχή επεισόδια, αψηφώντας τους κινδύνους, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και «ενορχηστρώνει» το τέλειο έγκλημα. Αρχικά, ξεφορτώνεται τους βοηθούς του Δημοσθένη και μένει μόνη μαζί του στο σπίτι. Εκεί τα πράγματα παίρνουν βίαιη τροπή αφού, μετά από πάλη, τον ακινητοποιεί, τον δένει, τον φιμώνει και… τότε ξεκινάει το μαρτύριό του. Κάποια στιγμή ο Αντώνης καλεί τον Δημοσθένη στο κρυφό κινητό και, προς έκπληξή του, το σηκώνει η Ασπασία.

Αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κύκλωμα κι όλοι λαμβάνουν την εντολή να ξεφορτωθούν τα παράνομα κινητά τους. Οι ώρες περνούν και η ένταση συνεχίζεται με την Ασπασία να βάζει το πιστόλι στον κρόταφο του Δημοσθένη και να ζητά να μάθει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα. Εν τω μεταξύ ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει. Την επομένη, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας.

Όμως ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, αλλά Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει. Μετά από αρκετή επιμονή και πίεση, η γυναίκα υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα. Τα λόγια του, την γεμίζουν οργή και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια της. Όμως χωρίς κανένα έλεος πατάει τη σκανδάλη και σκοτώνει τον άντρα που αγάπησε…