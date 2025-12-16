Friends: Οι πέντε πρωταγωνιστές επανενώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Matthew Perry

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry), ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τσάντλερ Μπινγκ στη θρυλική σειρά «Friends (Φιλαράκια)», οι συμπρωταγωνιστές του αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερα προσωπική και φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και η Λίζα Κούντροου συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield για τη δημιουργία μιας σειράς έργων τέχνης εμπνευσμένων από το θεματικό τραγούδι της σειράς. Τα έργα αυτά θα διατεθούν σε δημοπρασία, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα μέλη του καστ υπέγραψαν κάθε έργο, σε μια συμβολική χειρονομία που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και την αγάπη τους για τον Πέρι. Ο Wakefield μετέτρεψε τα ηχητικά κύματα του τραγουδιού σε μοναδικά οπτικά σχέδια, το καθένα αντιπροσωπεύοντας έναν από τους χαρακτήρες της σειράς.