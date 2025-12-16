Friends: Οι πέντε πρωταγωνιστές επανενώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Matthew Perry

Δύο χρόνια μετά την ξαφνική απώλεια του ηθοποιού που αγαπήθηκε ως Τσάντλερ Μπινγκ
Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry), ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τσάντλερ Μπινγκ στη θρυλική σειρά «Friends (Φιλαράκια)», οι συμπρωταγωνιστές του αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερα προσωπική και φιλανθρωπική πρωτοβουλία.
Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία
Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και η Λίζα Κούντροου συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield για τη δημιουργία μιας σειράς έργων τέχνης εμπνευσμένων από το θεματικό τραγούδι της σειράς. Τα έργα αυτά θα διατεθούν σε δημοπρασία, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τα μέλη του καστ υπέγραψαν κάθε έργο, σε μια συμβολική χειρονομία που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και την αγάπη τους για τον Πέρι. Ο Wakefield μετέτρεψε τα ηχητικά κύματα του τραγουδιού σε μοναδικά οπτικά σχέδια, το καθένα αντιπροσωπεύοντας έναν από τους χαρακτήρες της σειράς.
Η συλλογή περιλαμβάνει τόσο υπογεγραμμένα όσο και μη υπογεγραμμένα αντίτυπα, με τις τιμές να κυμαίνονται από 100 έως 600 δολάρια, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπίες που έχουν επιλέξει τα ίδια τα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένου του Matthew Perry Foundation, το οποίο στηρίζει άτομα που αγωνίζονται με τον εθισμό.
Ο Πέρι είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές του μάχες με τον εθισμό, και οι συμπρωταγωνιστές του, ιδιαίτερα η Άνιστον, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον στηρίξουν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.
Η επανένωση των πέντε βασικών μελών του καστ αποτελεί όχι μόνο μια σπάνια δημόσια εμφάνιση όλων μαζί, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα ενότητας και φιλίας που ξεπερνά τα πλαίσια της σειράς Friends, η οποία προβλήθηκε για 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004, και έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις φιλίες, τις δυσκολίες και τις ανθρώπινες σχέσεις - θέματα που αποκτούν τώρα ακόμη πιο συγκινητική διάσταση μέσω αυτής της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας.
