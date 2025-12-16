Άγριος καυγάς Μπέου - Μουτίδου: «Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω»- «Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς»

Ο Αχιλλέας Μπέος και η Σοφία Μουτίδου είχαν έναν πολύ έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια της εκπομπής Real View που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος Βόλου ήταν καλεσμένος και οι τόνοι ανέβηκαν πολύ γρήγορα.

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε με ζωντανή σύνδεση μέσω skype στην εκπομπή του Open, με αφορμή τις καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις για ζωντανό άλογο στη φάτνη της πόλης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η Σοφία Μουτίδου απευθύνθηκε στον δήμαρχο Βόλου. Ο έντονος διάλογος που σημάδεψε την εκπομπή, ολοκληρώθηκε όταν δόθηκε «πάσα» για διαφημίσεις.

«Θα σας λύσω έναν γρίφο ποιος είναι ο τραγουδιστής, γιατί ορισμένοι έχετε μάθει να ζείτε στον κόσμο της ψευτιάς και της υποκρισίας», είπε αρχικά ο Αχιλλέας Μπέος, αναφερόμενος στην είδηση ότι υπάρχουν δύο καταγγελίες για ασελγείς πράξεις εις βάρος ενός πασίγνωστου τραγουδιστή.

Σε εκείνο το σημείο πήρε το λόγο η Σοφία Μουτίδου και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σοφία Μουτίδου: «Όταν κάνετε εκπομπή να το πείτε εσείς».

Αχιλλέας Μπέος: «Εσείς με καλέσατε. Καληνύχτα σας και συνεχίστε».

Σοφία Μουτίδου: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο τι περιμένεις το 2025; Θέλετε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον; Απορώ πως στράφηκαν εναντίον σας για αυτό και δεν στράφηκαν εναντίον σας τόσα χρόνια για τις τόσες ξεφτίλες που εξαπολύετε».

Αχιλλέας Μπέος: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;».

Σοφία Μουτίδου: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς»