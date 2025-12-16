Το σόι σου: Ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνά κρίση

Ο απόλυτος χαμός έρχονται στα 2 επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σάντρα ανακοινώνει ότι θα παρατήσει το Βιολογικό προκαλώντας πανικό στη Λυδία και τον Σάββα ενώ ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση. Στο Χαμπέικο εμφανίζεται ο χαρισματικός βιολόγος Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος με την Όλγα για να βοηθήσει την Σάντρα και απειλεί να τινάξει το σπίτι του Μιχάλη στον αέρα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο επόμενο διπλό επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, To σόι σου.

Το σόι σου: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 15: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ» – Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός… Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό! Την ίδια ώρα, μια άλλη συμφορά χτυπάει το Χαμπέικο: ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση… Και ενώ η Όλγα προσπαθεί να το κρύψει από όλους, εμφανίζεται ο Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος μαζί της και σήμερα είναι ένας χαρισματικός βιολόγος. Ο Μιχάλης θα καταλάβει κάπως αργά, πως ο Μάξιμος δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει τη Σάντρα με τα μαθήματα της, αλλά απειλεί να του τινάξει το σπίτι στον αέρα!

Επεισόδιο 16: «ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΨΕΜΑΤΑ» – Πόσο εύκολο είναι να ειπωθεί μια αλήθεια που πληγώνει; Και πόσο πιο δύσκολο γίνεται, όταν ξέρεις ότι αυτή η αλήθεια, θα ανάψει τα αίματα; Γιατί όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ο Χαμπέας ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία! Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του παππού του! Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε -κουάλε; Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει… πρασινάδες; Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει… σπανακόρυζο!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα