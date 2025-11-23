Το σόι σου- spolier: Τρεις φίλες της Χαρούλας προκαλούν καβγάδες στο Χαμπέικο

Γέλιο και απρόβλεπτες εξελίξεις περιμένουν το κοινό στα δύο επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου», που θα μεταδοθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00.

Η Χαρούλα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο σπίτι τρεις παλιές της φίλες, που έκαναν παρέα πολλά χρόνια πριν. Η Λυδία και η Μπέλα αναλαμβάνουν να πλασάρουν μια άλλη εικόνα της μητέρας τους, για να μη νιώσει άβολα και οι ομηρικού καυγάδες του Χαμπέικου φέρνουν νέες αποκαλύψεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», στον Alpha.

Το σόι σου: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 9: «Οι παλιοφιλενάδες» – Η Χαρούλα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο σπίτι τρεις παλιές της φίλες, που έκαναν παρέα πολλά χρόνια πριν. Από τότε όμως οι φίλες της, έχουν κάνει περιουσίες και μεγάλες καριέρες. Όλη η οικογένεια της Χαρούλας, πλην της ίδιας, τις θεωρεί ψωνισμένες. Η Λυδία και η Μπέλα αναλαμβάνουν να πλασάρουν μια άλλη εικόνα της μητέρας τους, για να μη νιώσει άβολα, επιστρατεύοντας όσους μπορούν από το Χαμπέικο.

Η Χαρούλα προβάλλει σθεναρή αντίσταση… Η μεγάλη ώρα έρχεται και καταφθάνουν οι φίλες: η μονόχνοτη Βασιλική, η σικάτη Νανά και η business-woman Μαριέττα. Οι κόρες της Χαρούλας φαίνεται πως είχαν δίκιο… Όμως τα χειρότερα έπονται! Οι ομηρικοί καβγάδες των Χαμπέων δε μένουν για πολύ απαρατήρητοι στις καλεσμένες. Πόσο ν’ αντέξει η δόλια Χαρούλα; Το φινάλε θα δώσει απαντήσεις σε όλους: Μήπως οι «παλιοφιλενάδες» της δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο θέλουν να δείχνουν;

Επεισόδιο 10: «Χτυποκάρδια στο… ιατρείο» (Τριαντάφυλλοι) – Μία απρόσκλητη θαυμάστρια εμφανίζεται απρόσμενα στο κατώφλι της Αλεξάνδρας, με σκοπό να γνωρίσει από κοντά την καλλιτέχνιδα -ίνδαλμά της και να αγοράσει και κάποια δημιουργία της. Κατά σύμπτωση, η απρόσκλητη αυτή θαυμάστρια είναι ντυμένη με τρόπο παρόμοιο με την Αλεξάνδρα. Και κατά δεύτερη σύμπτωση, είναι και φοιτήτρια ιατρικής και έχει καθηγητή της, τον του Μενέλαο.

Οι συμπτώσεις, όμως, που αρχίζουν και συσσωρεύονται με τρόπο ύποπτο, προβληματίζουν την Λυδία. Ακόμα περισσότερο όμως την προβληματίζει η συμπεριφορά του Σάββα. Όταν οι πραγματικοί λόγοι της επίσκεψης της Βάσιας έρθουν στο φως, όλοι θα συνειδητοποιήσουν πως πίσω από κάθε σύμπτωση κρυβόταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο!