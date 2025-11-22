Καλά θα πάει κι αυτό: Ο Απόλλωνας καταλαβαίνει πως ήταν ο στόχος της επίθεσης

Ανατρεπτικό τριήμερο γέλιου στα νέα επεισόδια του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 24 με 27 Νοεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 29ο. Ο Απόλλωνας συνέρχεται στο σπίτι της Ντιέγκο, με τον Τζόνι και τον Μάνο να προσπαθούν να μάθουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, ενώ η Στέλλα δίνει εντολές να «τελειώσει η δουλειά». Η Μιχαέλα, χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, του στέλνει μήνυμα ευγνωμοσύνης, την ώρα που η Τίνα επανεμφανίζεται με διάθεση για πόλεμο και φέρνει τον Τάσο στα όριά του. Η Νάταλι και ο Ερρίκος μπλέκουν ανάμεσα σε υποψίες και επαγγελματικές εντάσεις, ενώ η Δώρα κουτσομπολεύει την κατάσταση με τον Ίωνα, που δείχνει να έχει άλλα ενδιαφέροντα. Η Ρόδω, με τη βοήθεια της Δώρο A.I., αναζητά στοιχεία για τον Ερρίκο. Ο Πάρις επιστρέφει σπίτι και βρίσκει τη Φιλιώ έτοιμη να εκραγεί, ενώ ο Γκίκας και ο Μάκης φέρνουν άλλη μια παρτίδα φασαρίας στο σαλόνι. Η Ελισάβετ συμμαχεί με τη Ρόδω για να παρακολουθήσουν τη Μιχαέλα. Στο τέλος, ένα μήνυμα φτάνει στα χέρια του Απόλλωνα και τον κάνει να καταλάβει πως ο στόχος της επίθεσης δεν ήταν άλλος από τον ίδιο.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 30ό. Η Μιχαέλα ξυπνά γεμάτη ενέργεια και ετοιμάζεται για μια μέρα που όλα φαίνονται να αλλάζουν. Η Ρόδω και η Ελισάβετ στήνουν «αυτί», ενώ ο Αλέκος παραδίνεται στη μελαγχολία του. Στο σπίτι της Χαρίκλειας, ο Πάρις φεύγει για «δουλειά» υπό το βλέμμα της μητέρας του, ενώ ο Γκίκας και ο Μάκης μπαίνουν με τα δικά τους σχέδια και μπερδεύουν τη Φιλιώ. Στο σπίτι των Σωτηρίου, η Κατερίνα και ο Τάσος έρχονται πιο κοντά, με τη Νάταλι και τον Ερρίκο να παρακολουθούν… αποσβολωμένοι. Η Χαρίκλεια αναγκάζεται να πάει εκδρομή… ενώ ο Τζόνι φροντίζει τον Απόλλωνα, που αναρωτιέται τι πραγματικά ετοιμάζει ο Πάρις. Η Στέλλα παγιδεύεται ανάμεσα στον παράνομο δεσμό και τον άντρα της, ενώ η Ντιέγκο περνά το προσωπικό της «καθαρτήριο». Στο ψαράδικο, η Ρόδω, η Ελισάβετ και η Δώρο A.I. καταστρώνουν νέο «τεχνητό» σχέδιο προώθησης της Μιχαέλας. Στην εταιρεία, η Νάταλι πιάνει τον Ίωνα να τοποθετεί κάτι κάτω από την καρέκλα της — η χημεία ανάμεσά τους γίνεται απρόσμενη, αλλά ένα τηλεφώνημα ανατρέπει τα πάντα. Ο Αλέκος δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα από αγνώστους χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι κάτι επικίνδυνο πλησιάζει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 31ο. Η Μιχαέλα φορά ξανά το παλιό της μενταγιόν, πιστεύοντας πως τη «φυλάει» από όσα νιώθει να την απειλούν. Ο Αλέκος εμφανίζεται στην παραλία, συντετριμμένος, και η Μιχαέλα τον βρίσκει για να τον σηκώσει ξανά στα πόδια. Στο σπίτι των Σωτηρίου, η Κατερίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι με τον Τάσο, που καταρρέει από τον «εξωτικό καφέ» της. Η Φιλιώ προσπαθεί να ξυπνήσει τον εξαντλημένο Πάρι, την ώρα που ο Γκίκας και ο Μάκης ετοιμάζονται για νέα εισβολή στο σπίτι. Ο Τζόνι ερευνά την υπόθεση της επίθεσης και προειδοποιεί τον Απόλλωνα να μείνει κρυμμένος, ενώ η Χαρίκλεια οργανώνει «πανηγύρι καρυδόπιτας». Η Ντιέγκο, απογοητευμένη, κάνει έναν απολογισμό ζωής στο γήπεδο. Στην εταιρεία, ο Ερρίκος και η Νάταλι δουλεύουν πυρετωδώς πάνω στη νέα δημιουργία, ενώ η Μιχαέλα επιστρέφει, προκαλώντας ηλεκτρισμό και παρεξηγήσεις με τη Δώρα. Εκείνη που μετατρέπεται απρόσμενα σε θαυμάστριά της και ο Ίωνας προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο χάος. Η Ρόδω και ο Αλέκος βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τη συναισθηματική ένταση και τη ζήλια. Η Μιχαέλα σε μια βραδιά διασκέδασης με τις φίλες της, καταλήγει λίγο διαφορετικά απ’ ότι περίμενε. Κι όταν το κινητό της πέφτει, κανείς δεν φαντάζεται τι ακριβώς θα ακολουθήσει.