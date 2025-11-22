Ευρυτανία: 5 κατσίκες διασώθηκαν με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών- ΦΩΤΟ

Επιχείρηση για να απεγκλωβιστούν πέντε κατσίκες πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δάφνη Ευρυτανίας με τη συμμετοχή δύο μελών του Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας και πέντε πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου.

Yστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή παρακολουθώντας την επιχείρηση.

