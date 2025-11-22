Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ευρυτανία: 5 κατσίκες διασώθηκαν με τη συνδρομή διασωστών και πυροσβεστών- ΦΩΤΟ

Yστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν

Επιχείρηση για να απεγκλωβιστούν πέντε κατσίκες πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δάφνη Ευρυτανίας με τη συμμετοχή δύο μελών του Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας και πέντε πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου.

Yστερα από μιάμιση περίπου ώρα συντονισμένης προσπάθειας, τα ζώα απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή παρακολουθώντας την επιχείρηση.

Δείτε την ανάρτηση από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας

Ειδήσεις Τώρα

#tags Ευρυτανία Κατσίκα Απεγκλωβισμός

Ειδήσεις