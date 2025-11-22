Το παιδί: Μαίρη και Μίνα ετοιμάζουν μια true crime σειρά για το καταραμένο πηγάδι

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 24 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 23:00.

Η Βάνα και η Άρτεμις έρχονται πιο κοντά προσπαθώντας να βοηθήσουν τον Γερμανό, η υγεία του οποίου χειροτερεύει. Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να φτιάξουν μια true crime σειρά με θέμα το καταραμένο πηγάδι έτσι ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα ενάντια στο φράγμα.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 39o: Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα, η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν. Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Βάνα ανησυχεί για την υγεία του Γερμανού, η οποία χειροτερεύει. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γερμανό, η Βάνα και η Άρτεμις έρχονται πιο κοντά. Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στο φράγμα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές».

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 40ό: Η Άρτεμις δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τον ερευνητή Νώντα, τον δίδυμο αδερφό του Φώντα, ο οποίος αναζητά τον ληστή της τράπεζας. Ο Χρυσόδημος κάνει οντισιόν για να βρει τον παρουσιαστή της νέας εκπομπής στο κανάλι. Η Σίσσυ και ο Θέμης συναντούν τον ξάδερφο του Θέμη, ο οποίος τους αποκαλύπτει πως παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα λεφτά του Ιβάν. Ταυτόχρονα, η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να φτιάξουν μια true crime σειρά με θέμα το καταραμένο πηγάδι έτσι ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα ενάντια στο φράγμα. Τέλος, ο Δημήτρης και η Ανθούλα επισκέπτονται το σπίτι της Ιρίνας κι αποκαλύπτουν κάτι που πυροδοτεί έναν καβγά μεταξύ Ιρίνας και Σοφίας.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 41o: Η Άρτεμις πηγαίνει στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές» για να δει τον Πέτρο, όμως η επαφή του Πέτρου με μια ηθοποιό την κάνει να ζηλέψει. Παράλληλα, η Βάνα οργανώνει ένα σχέδιο για να αποπροσανατολίσει τον ερευνητή που ψάχνει τον Γερμανό. Η Βούλα ετοιμάζεται για την πρώτη της εκπομπή μαζί με τον μυστηριώδη συμπαρουσιαστή της. Η Μαίρη και η Μίνα με τη βοήθεια της Ελένη και της Άφρο ξεκινάνε τη σειρά true crime, όμως μέσα στο καταραμένο πηγάδι τούς περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Τέλος, η Σίσσυ και ο Θέμης επισκέπτονται το παλιό τους σπίτι όπου μαθαίνουν πως ένας μυστήριος άντρας τους ψάχνει.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 42ο: Η σειρά true crime της Μαίρης και της Μίνας προσελκύει τουρίστες στο Νεοχώρι που θέλουν να επισκεφτούν το καταραμένο πηγάδι. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα κάνουν τη δική τους έρευνα με τη βοήθεια της Σοφίας και του Γιάννη. Η Άρτεμις ζητάει μια συνεδρία από τη Σίσσυ προσπαθώντας να διαχειριστεί τη ζήλια της, ενώ η Βάνα αναλαμβάνει να μιλήσει στον Πέτρο. Οι χωριανοί καθυστερούν τους τουρίστες όσο προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με το πτώμα του Υάκινθου που βρέθηκε στο πηγάδι. Όμως, σύντομα, ανακαλύπτουν πως στο πηγάδι υπάρχει ένα δεύτερο πτώμα. Τέλος, η σχέση της Τιτίκας με τον Παπά, αλλά και αυτή της Άφρο με την Ελένη, ξεσκεπάζεται.