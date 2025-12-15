Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει την ουλή από τη μαστεκτομή ποζάροντας στο εξώφυλλο του Time

Στο πρώτο τεύχος της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί, η οποία δείχνει για πρώτη φορά την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή που είχε υποβληθεί το 2013.

Πριν από 12 χρόνια, η ηθοποιός είχε ανακοινώσει δημόσια ότι έκανε διπλή μαστεκτομή, καθώς είχε εντοπιστεί η γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Οι γιατροί τότε εκτίμησαν ότι ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου έφτανε το 87%.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά θεωρήθηκε τολμηρή και πρωτοφανής για το Χόλιγουντ, όμως η ίδια ήθελε να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές.

Στο TIME France, η Τζολί φωτογραφίζεται αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από τη μαστεκτομή, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για πράξη έκθεσης, αλλά για μία συνειδητή επιλογή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η γνώση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός παραχωρεί μία από τις πιο σπάνιες και ειλικρινείς συνεντεύξεις της, μιλώντας για τη ζωή της, τα παιδιά της, τη μακρόχρονη ανθρωπιστική της δράση και, κυρίως, για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την προσωπική και δημόσια πορεία της.