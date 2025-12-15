Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποκλίνεται στον Μάρτιν Σκορσέζε

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πρόθεση να αναλάβει τον ρόλο του σκηνοθέτη στο άμεσο μέλλον.

Ο δημοφιλής σταρ, στα 51 του χρόνια σήμερα, συμμετείχε σε συζήτηση με τον θρυλικό Αμερικανό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A Year in TIME» του περιοδικού TIME στη Νέα Υόρκη, και τόνισε ότι η απόφασή του οφείλεται στο ότι αισθάνεται πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει το μεγαλείο του Σκορσέζε, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθεσίας το 2007 για την ταινία "Ο Πληροφοριοδότης".

Ήταν το 2000 όταν ο Μάρτιν Σκορσέζε συνεργάστηκε για 1η φορά με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σούπερ σταρ μετά την τεράστια επιτυχία του "Τιτανικού" (1997) και δύο χρόνια αργότερα το 2002, "Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης" έκαναν την εμφάνισή τους στις σκοτεινές αίθουσες – καταφέρνοντας να κερδίσουν 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Σε εκείνο το φιλμ εκτός του Ντι Κάπριο πρωταγωνιστούσε & ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Από τότε όπως γράφει το in.gr, έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά εκείνη η πρώτη γνωριμία ήταν υπέρ αρκετή για να «γεννηθεί» κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική σχέση ανάμεσα στον σταρ του Χόλιγουντ και τον θρύλο της 7ης Τέχνης. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε από τότε έχουν δουλέψει μαζί σε έξι (6) ταινίες συνολικά (συν ένα φιλμ μικρού μήκους), ενώ κανείς από τους δύο δεν κρύβει τόσο την εκτίμηση όσο και τη φιλία που τους ενώνει.

«Πολλοί με ρωτάνε αν θέλω κάποια στιγμή να σκηνοθετήσω μια ταινία. Και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό: ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω» είπε με έμφαση ο 51χρονος, γοητευτικός & ταλαντούχος ηθοποιός που αναμένεται να ξαναπροταθεί για Όσκαρ για την ταινία "Μια Μάχη μετά την άλλη" του Πολ Τόμας Άντερσον.

«Ποτέ δεν θα καταφέρω να δημιουργήσω μια ταινία που να πλησιάζει έστω και λίγο σε ότι έχει καταφέρει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Άρα ποιος ο λόγος;» συμπλήρωσε ο Ντι Κάπριο.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι παλιότερα θα έπρεπε να είχε παρατηρήσει καλύτερα ολόκληρη την δημιουργική και κινηματογραφική «γέννηση» μιας ταινίας.

«Όταν αναλαμβάνεις ένα ρόλο μπαίνεις στο πετσί του χαρακτήρα τόσο πολύ, που δεν ασχολείσαι με άλλα πράγματα» είπε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. «Θα ήθελα πάρα πολύ σε κάποια ταινία να ήμουν περισσότερο παρατηρητής, ώστε να δω πως ο Μάρτιν δουλεύει πίσω από τις κάμερες».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ