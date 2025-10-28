Η Γη της Ελιάς: Ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας

Όσα θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς»
Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», ο Κωνσταντίνος δηλώνει στην Ισμήνη πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην απόφασή της, ενώ κι ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας.
Ο Λυκούργος και η Χάιδω ζητούν από την Ισμήνη να το ξανασκεφτεί, καθώς φοβούνται ότι στην πορεία θα ανακύψουν προβλήματα. Η Αριάδνη στεναχωριέται από την αντίδραση του Κωνσταντίνου, αλλά η Ισμήνη τής λέει να μην απογοητεύεται, καθώς πιστεύει ότι εκείνος χρειάζεται λίγο χρόνο και θα πεισθεί.
Η Ασπασία δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τελειώσει με τον Δημοσθένη και η Κούλα με τον Λεοντιάδη αναλαμβάνουν να την βοηθήσουν στο παράνομο σχέδιό της.
Παράλληλα, η Αμαλία θέτει νέους όρους στον Δημοσθένη, δείχνοντας τη δύναμή της. Ο Αντώνης περνάει στιγμές χαλάρωσης με τη Στέλλα, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να πάει στη Μάνη μαζί με τον Μανώλη.
Ο Μιχάλης ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς κι ενημερώνει τον Κουράκο για τα ευρήματά του. Η Μαλένα τσιγκλάει τον Στέφανο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Βασιλική.
Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια.
