Η Γη της Ελιάς: Ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας

Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», ο Κωνσταντίνος δηλώνει στην Ισμήνη πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην απόφασή της, ενώ κι ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας.

Ο Λυκούργος και η Χάιδω ζητούν από την Ισμήνη να το ξανασκεφτεί, καθώς φοβούνται ότι στην πορεία θα ανακύψουν προβλήματα. Η Αριάδνη στεναχωριέται από την αντίδραση του Κωνσταντίνου, αλλά η Ισμήνη τής λέει να μην απογοητεύεται, καθώς πιστεύει ότι εκείνος χρειάζεται λίγο χρόνο και θα πεισθεί.

Η Ασπασία δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τελειώσει με τον Δημοσθένη και η Κούλα με τον Λεοντιάδη αναλαμβάνουν να την βοηθήσουν στο παράνομο σχέδιό της.

Παράλληλα, η Αμαλία θέτει νέους όρους στον Δημοσθένη, δείχνοντας τη δύναμή της. Ο Αντώνης περνάει στιγμές χαλάρωσης με τη Στέλλα, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να πάει στη Μάνη μαζί με τον Μανώλη.

Ο Μιχάλης ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς κι ενημερώνει τον Κουράκο για τα ευρήματά του. Η Μαλένα τσιγκλάει τον Στέφανο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Βασιλική.

Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια.

