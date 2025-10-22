Γη της ελιάς: Ο Αντώνης αποφυλακίζεται

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Πέμπτη 23 έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Δυο μήνες μετά… Η ημέρα του γάμου της Δάφνης και του Παυλή πλησιάζει, ενώ αποφυλακίζεται και ο Αντώνης. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τον επικείμενο γάμο, ενώ και οι Μανιάτες αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην Κρήτη.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 28: Η Δάφνη έχει ξαφνιαστεί πολύ από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παυλής, ο οποίος όμως της μιλάει ειλικρινά και από καρδιάς, και καταφέρνει να τη γοητεύσει υποσχόμενος ότι θα υιοθετήσουν το μωρό. Εκείνη δέχεται κι έτσι το ανακοινώνουν στην οικογένεια. Όλοι υποδέχονται τα νέα με ενθουσιασμό και ειδικά η Αλεξάνδρα που θέλει να δει ευτυχισμένο τον αγαπημένο της ανιψιό. Μια ακόμα προσπάθεια εξωσωματικής αποτυγχάνει και η Αριάδνη αρχίζει πλέον να χάνει το κουράγιο της.

Δυο μήνες μετά…

Η ημέρα του γάμου της Δάφνης και του Παυλή πλησιάζει, ενώ αποφυλακίζεται και ο Αντώνης. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τον επικείμενο γάμο, ενώ και οι Μανιάτες αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην Κρήτη. Κι ενώ ο Δημοσθένης ετοιμάζεται να πάει στα Χανιά μαζί με την Αμαλία, αδιαφορώντας για την παρουσία της Ασπασίας, οι πληροφορίες που περίμενε εκείνη τόσο καιρό έρχονται και τώρα πια είναι σίγουρη ότι ο Κίμωνας δεν αυτοκτόνησε, αλλά έπεσε θύμα της παράνομης δράσης του πατέρα του. Η Ασπασία είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της. Στη Μάνη, η Ισμήνη σε μία πράξη παρόρμησης προτείνει στην Αριάδνη να γίνει παρένθετη μητέρα ώστε να τη βοηθήσει να αποκτήσει παιδί.

Γη της ελιάς: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 22:00

Επεισόδιο 29: Η πρόταση της Ισμήνης ξυπνά ξανά την ελπίδα στην Αριάδνη και της χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό της να γίνει μητέρα. Ο Δημοσθένης, κρατώντας τον Αντώνη στο χέρι με ένα σοβαρό μυστικό (τη διπλή ζωή του με άλλη γυναίκα), πετυχαίνει μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον ίδιο, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει. Ο γάμος του Παυλή και της Δάφνης ξεκινά με όλα τα έθιμα της Κρήτης. Συνοδεία μουσικών και αγαπημένων προσώπων, το ζευγάρι οδηγείται στην εκκλησία και ακολουθεί γλέντι στο ρακάδικο του Μανώλη. Στο μεταξύ, η Άννα ζει μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν δέχεται απρόσμενη «επίθεση» από έναν καλεσμένο που τη φιλά χωρίς τη θέλησή της. Παράλληλα, η Ιουλία ζητά συγγνώμη από την Αριάδνη για τη συμπεριφορά της, αλλά εκείνη αντιδρά με θυμό, της επιτίθεται λεκτικά και τη διώχνει από το σπίτι της. Κι ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται: η Ερωφίλη και ο Στάθης ενδίδουν στο συναίσθημα που δεν έσβησε ποτέ και μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.