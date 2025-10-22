Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος βρίσκει φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό των Καλλιγά

Μίσος, εκδίκηση και αμέτρητα μυστικά στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Πέμπτη 23.10.2025 έως την Παρασκευή 24.10.2025, στις 20:00 το βράδυ.

Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη ενώ τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη, Ο Άγγελος παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά, ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και ορκίζεται για εκδίκηση. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα δούμε στα επόμενα 2 επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που παίζει αποκλειστικά στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 14: Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη. Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη. Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού. Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση. Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna. Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 15: Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν. Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο, για να παντρευτεί η Άννα τον Ορφέα.