Emily in Paris: Κυκλοφόρησε το teaser της πέμπτης σεζόν

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser της πέμπτης σεζόν της σειράς «Emily in Paris» που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.

Η πλοκή του νέου κύκλου μεταφέρεται στην Ιταλία, με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν να δείχνουν την Έμιλι, την οποία υποδύεται η Λίλι Κόλινς, να απολαμβάνει την παραμονή της στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.

Προσπαθώντας να ξαναβρεί ισορροπία, στρέφεται πιο έντονα στον γαλλικό τρόπο ζωής, μέχρι που ένα μυστικό απειλεί να ταράξει μία από τις πιο σημαντικές της σχέσεις. Μέσα από την ειλικρίνεια και την αυτογνωσία, η Έμιλι έρχεται πιο κοντά στους γύρω της και βρίσκει τη δύναμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες.

Στο πλευρό της Λίλι Κόλινς, θα εμφανιστούν και πάλι οι Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Λούκας Μπράβο, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λάβισκαουντ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Γιουτζένιο Φραντσεσκίν, Θάλια Μπεσόν, Πολ Φόρμαν, Αρνό Μπινάρ, Μίνι Ντράιβερ, Μπράιαν Γκρίνμπεργκ και Μισέλ Λαρόκ.